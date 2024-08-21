У ДТП у селі Бричківка постраждали троє людей

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20 серпня об 11.49 у селі Бричківка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовані три людини. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Для порятунку постраждалих було залучено одне відділення 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували водія та пасажира легкового автомобіля, врятувавши двох осіб.

Наразі обставини ДТП встановлюються відповідними органами.

Нагадаємо, 19 серпня на Миргородщині зіткнулися два ВАЗи — одного з водіїв госпіталізували.