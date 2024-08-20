На Миргородщині зіткнулися два ВАЗи – одного з водіїв госпіталізували

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19 серпня близько 20.00 у селі Вирішальне Сенчанської громади Миргородського району сталася автопригода, в якій постраждав водій. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 21043, під керуванням 20-річного місцевого водія, зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21013, яким керував також 20-річний місцевий житель.

Унаслідок ДТП водія легковика ВАЗ 21013 госпіталізували до Лохвицької міської лікарні з травмами.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 13 серпня у Полтавському району сталася ДТП, в якій також зіткнулися дві автівки. Унаслідок зіткнення постраждав 24-річний водій ВАЗ 2109, якого госпіталізували.