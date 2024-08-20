Ухилитися не вдасться нікому: на військовий облік автоматично поставлять усіх чоловіків віком від 16 до 60 років

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 2 145 Коментарів: 2

На військових облік автоматично поставлять усіх чоловіків віком від 16 до 60 років, навіть без візиту до ТЦК та проходження медогляду ВЛК. Раніше у реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів «Оберіг» не відображалася інформація про чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Відтепер особисті дані усіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які хоч колись подавали документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, з’являться у реєстрі «Оберіг» автоматично.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Постановка на військовий облік усіх призовників та військовозобов’язаних відбуватиметься без візиту до ТЦК та СП та проходження військово-лікарської комісії, а також незалежно від того чи перебуває чоловік на території України або за кордоном. Це дозволить прискорити формування актуальної бази даних про всіх українців, яких можуть призвати на військову службу.

— Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 будуть актуалізовані через реєстри Державної міграційної служби, Мін’юсту та Адміністрації Державної прикордонної служби. Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів, — пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Тобто, завдяки інформаційній взаємодії між державними електронними ресурсами буде забезпечена автоматична актуалізація бази даних реєстру «Оберіг» та постановка на військових облік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних, призовників та резервістів «Оберіг» отримає такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

відцифрований образ обличчя;

місце проживання;

місце перебування;

реквізити паспорта;

індивідуальний податковий номер;

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном;

дату виїзду за кордон або повернення в Україну.

На реалізацію цього експерименту Державній міграційній службі, Державній прикордонній службі та Міністерству оборони надали 30 робочих днів. Після цього у реєстрі «Оберіг» з’являться відомості про тих громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які з тих чи інших причин своєчасно не стали на військовий облік.

Ця автоматична система постановки на військовий облік може бути невдовзі вдосконалена. А також можливі внесення змін у законодавчі акти, для підтримки роботи цієї системи.

— Протягом одного місяця після завершення експериментального проєкту подати до Кабінету Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів у відповідній сфері, — зазначається в постанові уряду.

Нагадаємо, 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК.

А нещодавно Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».