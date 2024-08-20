Ухилитися не вдасться нікому: на військовий облік автоматично поставлять усіх чоловіків віком від 16 до 60 років

Автоматичну верифікацію призовників та військовозобов’язаних мають зробити протягом 30 найближчих днів
На військових облік автоматично поставлять усіх чоловіків віком від 16 до 60 років, навіть без візиту до ТЦК та проходження медогляду ВЛК. Раніше у реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів «Оберіг» не відображалася інформація про чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Відтепер особисті дані усіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які хоч колись подавали документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, з’являться у реєстрі «Оберіг» автоматично.
Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів».
Постановка на військовий облік усіх призовників та військовозобов’язаних відбуватиметься без візиту до ТЦК та СП та проходження військово-лікарської комісії, а також незалежно від того чи перебуває чоловік на території України або за кордоном. Це дозволить прискорити формування актуальної бази даних про всіх українців, яких можуть призвати на військову службу.
Тобто, завдяки інформаційній взаємодії між державними електронними ресурсами буде забезпечена автоматична актуалізація бази даних реєстру «Оберіг» та постановка на військових облік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років.
Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних, призовників та резервістів «Оберіг» отримає такі дані:
На реалізацію цього експерименту Державній міграційній службі, Державній прикордонній службі та Міністерству оборони надали 30 робочих днів. Після цього у реєстрі «Оберіг» з’являться відомості про тих громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які з тих чи інших причин своєчасно не стали на військовий облік.
Ця автоматична система постановки на військовий облік може бути невдовзі вдосконалена. А також можливі внесення змін у законодавчі акти, для підтримки роботи цієї системи.
Нагадаємо, 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК.
А нещодавно Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.