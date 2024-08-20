Штурмовикам 15 слов'янської бригади потрібен коліматорний приціл

Коліматорний приціл EOTech EXPS3-4 зі збільшувачем G33FTS (HHS1) — це та річ, без якої важко обійтись.

Волонтерка Марина Сідаш звертається з проханням підтримати збір для нашого земляка Едуарда Редьки, який захищає нас на Донецькому напрямку.

— Вартість приладу — 60-70 тис. грн. Сума чимала, але хлопцям вкрай треба цей приціл. Без нього ніяк. Нам важко, а їм в рази важче. Хлопці дуже сподіваються на нашу підтримку. Ми не можемо їх підвести, адже завдяки їм ми живемо відносно спокійне життя, — закликає пані Марина.

Приєднатися до збору може кожен охочий. Навіть маленька сума є значною, коли мова йде про допомогу військовим.