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Штурмовикам 15 слов'янської бригади потрібен коліматорний приціл

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 225
У часи, коли кожна хвилина на передовій може стати вирішальною, точність і швидкість реакції стають критично важливими для українських військових
Коліматорний приціл — це не просто оптика, це засіб, який може врятувати життя. Завдяки цьому пристрою, військові отримують можливість миттєво прицілитися і влучно вразити ціль, зберігаючи безцінні секунди.
Коліматорний приціл EOTech EXPS3-4 зі збільшувачем G33FTS (HHS1) — це та річ, без якої важко обійтись.
Волонтерка Марина Сідаш звертається з проханням підтримати збір для нашого земляка Едуарда Редьки, який захищає нас на Донецькому напрямку.
— Вартість приладу — 60-70 тис. грн. Сума чимала, але хлопцям вкрай треба цей приціл. Без нього ніяк. Нам важко, а їм в рази важче. Хлопці дуже сподіваються на нашу підтримку. Ми не можемо їх підвести, адже завдяки їм ми живемо відносно спокійне життя, — закликає пані Марина.
Приєднатися до збору може кожен охочий. Навіть маленька сума є значною, коли мова йде про допомогу військовим.
Карта 5168 7520 0523 0993
 
Раніше ми писали про те, що військовослужбовцям, які обороняють Часів Яр, бракує дронів. Збір відкритий

Військовим з 28 ОМБр терміново потрібні ліки — волонтер Панченко

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Автор: Мирослава Українська
Теги: збір волонтери допомога військовим
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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