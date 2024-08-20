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Укриття, їдальня та харчоблок: експерти виявили ризики завищення вартості в закупівлях Полтавської громади

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 103

 Рекомендується переглянути вартість матеріалів та додатково проаналізувати закупівлі фірми через ймовірність фінансових ризиків

Експерти робочої групи «Прозорість і підзвітність», що працює при Полтавській обласній військовій адміністрації, виявили ризики завищення вартості матеріалів у трьох закупівлях Полтавської громади, що стосуються будівництва укриття, капітального ремонту шкільної їдальні та харчоблоку, а також реконструкції тиру під протирадіаційне укриття в навчальних закладах міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Всі ці роботи виконує одна компанія, яка, за даними аналітиків БЕБ, є фігурантом кількох кримінальних справ, включаючи привласнення бюджетних коштів та порушення правил використання надр.

Фахівці рекомендували переглянути вартість окремих матеріалів для зменшення цін за договорами, оскільки співпраця з цим підприємством може створити репутаційні та фінансові ризики для громади. Крім того, податкові органи звернули увагу на значні обсяги комплектуючих, які закуповує фірма, і розглядають ймовірність мінімізації оподаткування через формування податкового кредиту. Податківці планують додатково проаналізувати обґрунтованість таких закупівель.

Нагадаємо, що також фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» вивчають закупівлі однієї з громад Кременчуцького району.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Прозорість і підзвітність закупівлі
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