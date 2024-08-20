У Кременчуцькому районі чули вибухи

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20 серпня, близько 00.20, кременчужани та жителі району чули кілька вибухів.

Повітряна тривога в області триває з 21.55.

О 22.06 Повітряні сили України попереджали про БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей. О 22.43 — про БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний.

Офіційної інформації від керівництва області поки немає.

О 00.46 ПСУ повідомили про БпЛА в західній частині Полтавщини, курс північний.

Нагадаємо, обидві ночі у вихідні на Полтавщині працювала ППО — обидва рази збивали безпілотники.