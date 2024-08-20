Ремонт доріг на Полтавщині: відновили 7,7 тис. м² покриття за тиждень

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 170

Протягом останнього тижня фахівці відремонтували близько 7,7 тис. м² дорожнього покриття у Полтавській області, працюючи в десяти громадах. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Найбільші роботи виконували на таких ділянках:

О1711371 /М-22/ — Соснівка — Кременчук — Горішні Плавні (міст через річку Псел у Горішньоплавнівській ТГ);

Радалівка — Малинівка в Глобинській ТГ;

Піски — Бодаква — Вирішальне в Заводській ТГ;

Чорнобай — Хрестителеве — Оржиця — Лубни в Оржицькій ТГ;

Лохвиця — Вирішальне — Лубни в Лубенській ТГ;

Плоске — Калашники — Мачухи в Мачухівській ТГ.

За словами Філіпа Проніна, наступного тижня роботи продовжаться у 14 громадах, серед яких Гребінківська, Глобинська, Великосорочинська, Миргородська, Новосанжарська та інші. Загалом, цього року вже відновлено понад 134,2 тис. м² автошляхів завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів.