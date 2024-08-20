Ремонт доріг на Полтавщині: відновили 7,7 тис. м² покриття за тиждень

Протягом останнього тижня фахівці відремонтували близько 7,7 тис. м² дорожнього покриття у Полтавській області, працюючи в десяти громадах. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
Найбільші роботи виконували на таких ділянках:
За словами Філіпа Проніна, наступного тижня роботи продовжаться у 14 громадах, серед яких Гребінківська, Глобинська, Великосорочинська, Миргородська, Новосанжарська та інші. Загалом, цього року вже відновлено понад 134,2 тис. м² автошляхів завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/