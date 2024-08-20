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Ремонт доріг на Полтавщині: відновили 7,7 тис. м² покриття за тиждень

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 170

Найбільші роботи виконували на ділянках у Горішньоплавнівській, Глобинській, Заводській громадах

Протягом останнього тижня фахівці відремонтували близько 7,7 тис. м² дорожнього покриття у Полтавській області, працюючи в десяти громадах. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Найбільші роботи виконували на таких ділянках:

  • О1711371 /М-22/ — Соснівка — Кременчук — Горішні Плавні (міст через річку Псел у Горішньоплавнівській ТГ);
  • Радалівка — Малинівка в Глобинській ТГ;
  • Піски — Бодаква — Вирішальне в Заводській ТГ;
  • Чорнобай — Хрестителеве — Оржиця — Лубни в Оржицькій ТГ;
  • Лохвиця — Вирішальне — Лубни в Лубенській ТГ;
  • Плоске — Калашники — Мачухи в Мачухівській ТГ.

За словами Філіпа Проніна, наступного тижня роботи продовжаться у 14 громадах, серед яких Гребінківська, Глобинська, Великосорочинська, Миргородська, Новосанжарська та інші. Загалом, цього року вже відновлено понад 134,2 тис. м² автошляхів завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт доріг
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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