На Полтавщині працювала протиповітряна оборона

У ніч на 18 серпня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук на своєму телеграм-каналі.
Зазначимо, у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області.
Загалом військові збили 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники.
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