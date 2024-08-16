Як стати курсантом та здобути одну з актуальних військових професій

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 71

Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про триваючий набір на вступ до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) України. Військова освіта є ключовою інвестицією в майбутнє нашої країни, забезпечуючи підготовку фахових сучасних командирів для Збройних Сил України.

Пропоновані напрямки навчання в різних академіях:

Для оформлення документів звертайтесь до свого міського чи районного ТЦК та СП або їх відділів на території Полтавської області.

Нагадаємо, що з вересня в університетах буде обов'язкова військова підготовка.