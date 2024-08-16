Як стати курсантом та здобути одну з актуальних військових професій
Сьогодні, 21:01
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Набір на вступ до вищих військових навчальних закладів України триває
Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про триваючий набір на вступ до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) України. Військова освіта є ключовою інвестицією в майбутнє нашої країни, забезпечуючи підготовку фахових сучасних командирів для Збройних Сил України.
Пропоновані напрямки навчання в різних академіях:
- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: командири механізованих і танкових підрозділів, артилерійських і інженерних підрозділів, фахівці з ракетних комплексів та артилерійської розвідки, військові культурологи та диригенти.
- Військова академія м. Одеса: командири десантно-штурмових військ, морської піхоти, військової розвідки, фахівці з продовольчого та речового забезпечення, транспортної логістики, ремонту ракетно-артилерійського озброєння та збереження боєприпасів.
- Київський Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут: командири підрозділів військ зв’язку, фахівці з кібербезпеки та захисту інформації, спеціалісти з автоматизованих систем управління військами.
- Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова: фахівці з радіоелектронної боротьби та розвідки, спеціалісти з космічної розвідки та роботизованих систем, фахівці з захисту інформації.
- Київський Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка: військові журналісти, психологи, перекладачі, фахівці з інформаційно-пропагандистського забезпечення, військові юристи та фінансисти.
- Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»: фахівці з експлуатації та ремонту бронетанкової техніки, командири танкових підрозділів, спеціалісти з радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
- Одеський Інститут Військово-Морських Сил НУ «ОМА»: фахівці з кораблеводіння, експлуатації суднових енергетичних установок, спеціалісти з пошуково-рятувальних робіт на морі, фахівці з морально-психологічного забезпечення на кораблях.
Для оформлення документів звертайтесь до свого міського чи районного ТЦК та СП або їх відділів на території Полтавської області.
Нагадаємо, що з вересня в університетах буде обов'язкова військова підготовка.
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