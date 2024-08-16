Як стати курсантом та здобути одну з актуальних військових професій

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Сьогодні, 21:01 Переглядів: 71

 

Набір на вступ до вищих військових навчальних закладів України триває

Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про триваючий набір на вступ до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) України. Військова освіта є ключовою інвестицією в майбутнє нашої країни, забезпечуючи підготовку фахових сучасних командирів для Збройних Сил України.

Пропоновані напрямки навчання в різних академіях:

Для оформлення документів звертайтесь до свого міського чи районного ТЦК та СП або їх відділів на території Полтавської області.

Нагадаємо, що з вересня в університетах буде обов'язкова військова підготовка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вступна кампанія військовополонені навчання
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