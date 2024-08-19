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Гроші, Полтавщина, Соціальний захист

Матеріальну допомогу з обласного бюджету отримають 648 мешканців Полтавщини

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 63

 

На це витратять понад 7,3 млн грн

У серпні матеріальну допомогу отримають 648 мешканців Полтавщини, на що з обласного бюджету спрямують понад 7,3 млн грн. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, понад 3,5 млн грн буде перераховано 73 родинам полеглих військових (103 звернення).

Майже 1,5 млн грн перерахують 163 захисникам, які отримали поранення — кожному виплатять від 5 до 20 тис. грн залежно від тяжкості поранення.

Майже 1,5 млн грн перерахують на лікування, зокрема й онкозахворювань. Це одноразова допомога для 191 мешканця області. Серед них є діти та ВПО.

Ще 739 тис. грн спрямують 173 людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Семеро ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС отримають від 2 до 20 тис. грн.

П’ятьом власникам будинків, які пошкоджені внаслідок пожежі, виплатять від 5 до 15 тис. грн.

А шестеро довгожителів до свого 100-річного ювілею одержать по 5 тис. грн.

Продовжуємо забезпечувати соціальною підтримкою мешканців Полтавщини, — зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, у серпні на соціальну допомогу мешканцям Полтавської області виділять понад 179,7 мільйона гривень. Соцдопомогу у серпні отримають 76,9 тисячі людей різних категорій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА матеріальна допомога Пронін поранені
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