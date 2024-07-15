З вересня в університетах буде обов'язкова військова підготовка — як це працюватиме

З вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку (БЗВП). У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Відповідну постанову ухвалив уряд. Аналітики Центру спільних дій пояснюють, як це працюватиме на практиці та хто може не проходити базову загальновійськову підготовку.
Згідно з документом, БЗВП буде обов’язковою для хлопців-студентів денної та дуальної форми навчання, курсантів військових вишів та навчальних закладів, що готують поліцейських. Жінки зможуть проходити підготовку за бажанням. Від обовʼязку проходити БЗВП звільняються непридатні до військової служби за станом здоров’я й ті, хто вже пройшов військову службу чи базову підготовку.
Підготовка складатиметься з теоретичної та практичної частин. Теорію викладатимуть у вишах, а практичні заняття проводитимуть у регіональних центрах підготовки до національного спротиву і тренінгових центрах поліції. Студенти, які успішно завершили БЗВП, отримають сертифікат про здобуття військово-облікової спеціальності (ВОС) та складуть військову присягу.
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