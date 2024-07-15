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З вересня в університетах буде обов'язкова військова підготовка — як це працюватиме

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 236

Роз'яснення від Центру спільних дій

З вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку (БЗВП). У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Відповідну постанову ухвалив уряд. Аналітики Центру спільних дій пояснюють, як це працюватиме на практиці та хто може не проходити базову загальновійськову підготовку. 

Згідно з документом, БЗВП буде обов’язковою для хлопців-студентів денної та дуальної форми навчання, курсантів військових вишів та навчальних закладів, що готують поліцейських. Жінки зможуть проходити підготовку за бажанням. Від обовʼязку проходити БЗВП звільняються непридатні до військової служби за станом здоров’я й ті, хто вже пройшов військову службу чи базову підготовку. 

Підготовка складатиметься з теоретичної та практичної частин. Теорію викладатимуть у вишах, а практичні заняття проводитимуть у регіональних центрах підготовки до національного спротиву і тренінгових центрах поліції. Студенти, які успішно завершили БЗВП, отримають сертифікат про здобуття військово-облікової спеціальності (ВОС) та складуть військову присягу. 

«Пройти військову підготовку є вимогою для того, щоб здобути диплом. Відмова призведе до відрахування з університету хлопців-студентів», — коментує аналітикиня Центру спільних дій Ірина Корженкова. 
Попри те, що ініціатива допоможе громадянам отримати необхідні навички для дій в умовах військової агресії, аналітикиня наголошує на деяких порушеннях прав студентів. Адже з вишів будуть відраховувати людей, які не можуть пройти підготовку через релігійні чи особисті переконання. Для цієї категорії населення, на думку Корженкової, мала би бути альтернатива проходженню БЗВП. 
«Замість військової підготовки можна запропонувати виконувати роботи в сфері охорони здоров’я, соціальної сфери, екології, будівництва тощо. Таку альтернативу можна запропонувати студентам духовних семінарій. І зробити її довшою, наприклад, терміном у 18 чи 24 місяці»,  — пропонує Ірина Корженкова.
Ця постанова є продовженням реформи військової служби. Документ виконує закон, який замінив строкову службу на обов’язкову базову військову службу для чоловіків до 25 років. 
Нагадаємо, Міністерство освіти змінює правила вступу чоловіків до аспірантури: це пов'язано зі збільшенням кількості бажаючих вступити на навчання.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: студенти військова підготовка БЗВП
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