Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ, Війна

Усі студенти мають проходити базову загальновійськову підготовку — Кабмін

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 218

 

За відмову від цього студентів планують відраховувати  

Усі студенти університетів мають проходити базову загальновійськову підготовку під час навчання. За відмову ж від цього їх із вишів відраховуватимуть. Відповідну постанову № 734 затвердили у Кабінеті Міністрів України 21 червня 2024 року.

Згідно з постановою, така базова військова підготовка має проводитися у вищих навчальних закладах усіх форм власності.

У постанові також зазначено, що «відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти». 

Така базова військова підготовка має бути як окрема навчальна дисципліна та містити теоретичну і практичну складові.

Теоретичну підготовку студенти мають опановувати на другому курсі навчання. Практична підготовка проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році протягом одного місяця з травня до жовтня під час канікул.

Відповідно до постанови, базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для усіх студентів-чоловіків. Для студенток — за бажанням. Стосується це студентів денної та дуальної (спосіб навчання, коли теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві) форм навчання.

Нагадаємо, Міністерство освіти змінює правила вступу чоловіків до аспірантури: це пов'язано зі збільшенням кількості бажаючих вступити на навчання.


ПО ТЕМІ:

Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-чоловіків — коментар юристів

Студентам-чоловікам до 22 років дозволять тимчасово виїжджати за кордон


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: op.ua
Теги: студенти військова підготовка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх