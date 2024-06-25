Усі студенти мають проходити базову загальновійськову підготовку — Кабмін

Усі студенти університетів мають проходити базову загальновійськову підготовку під час навчання. За відмову ж від цього їх із вишів відраховуватимуть. Відповідну постанову № 734 затвердили у Кабінеті Міністрів України 21 червня 2024 року.
Згідно з постановою, така базова військова підготовка має проводитися у вищих навчальних закладах усіх форм власності.
У постанові також зазначено, що «відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти».
Така базова військова підготовка має бути як окрема навчальна дисципліна та містити теоретичну і практичну складові.
Теоретичну підготовку студенти мають опановувати на другому курсі навчання. Практична підготовка проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році протягом одного місяця з травня до жовтня під час канікул.
Відповідно до постанови, базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для усіх студентів-чоловіків. Для студенток — за бажанням. Стосується це студентів денної та дуальної (спосіб навчання, коли теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві) форм навчання.
Нагадаємо, Міністерство освіти змінює правила вступу чоловіків до аспірантури: це пов'язано зі збільшенням кількості бажаючих вступити на навчання.
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