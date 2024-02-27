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Кременчук, Гроші, Полтавщина, Україна, Світ

В Україні з'явиться програма кешбеку «Купуй українське» — Зеленський

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 173

 

Кабмін уже працює над розробкою української програми кешбеку  

Невдовзі в Україні може з’явитися програма українського кешбеку «Купуй українське», в межах якої громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів за купівлю українських товарів. Кабмін уже працює над розробкою цього проєкту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час презентації Всеукраїнської платформи «Зроблено в Україні».

Зараз уже готуються технічні та економічні параметри. Гроші у межах програми повертатимуть на спеціальну картку, додав Зеленський.

Також міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що потрібно мінімум 3 місяці, щоб мати бачення розробки такого сервісу.

Тільки сьогодні отримали доручення від президента розробити сервіс кешбеку для українців. Однозначно, що ця програма підвищить лояльність українських споживачів до українських товарів, — говорить пані Юлія.

Нагадаємо, на початку січня ПриватБанк запустив нову послугу для накопичення — «Конверт». 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: bistrozaim.ua
Теги: гроші кешбек
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