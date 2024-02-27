В Україні з'явиться програма кешбеку «Купуй українське» — Зеленський

Невдовзі в Україні може з’явитися програма українського кешбеку «Купуй українське», в межах якої громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів за купівлю українських товарів. Кабмін уже працює над розробкою цього проєкту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час презентації Всеукраїнської платформи «Зроблено в Україні».
Зараз уже готуються технічні та економічні параметри. Гроші у межах програми повертатимуть на спеціальну картку, додав Зеленський.
Також міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що потрібно мінімум 3 місяці, щоб мати бачення розробки такого сервісу.
Нагадаємо, на початку січня ПриватБанк запустив нову послугу для накопичення — «Конверт».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.