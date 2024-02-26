Кременчуцькі легкоатлети завоювали сім перемог на обласному чемпіонаті

Кременчуцькі спортсмени привезли сім перших та ще п’ять призових місць із обласного чемпіонату з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1.
Усі учасники чемпіонату є вихованцями цієї спортивної школи.
За результатами змагань спортсмени вибороли:
Також змагання проходили серед дівчат 2007-2008 років народження. Нагороди отримали:
Підготувала спортсменів до змагань Заслужена тренерка України Вікторія Козлова.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Чемпіонаті Полтавської області з легкоатлетичного двоборства.
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