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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі легкоатлети завоювали сім перемог на обласному чемпіонаті

Вчора, 22:00 Переглядів: 150

 

Також в арсеналі спортсменів ще п'ять призових місць

Кременчуцькі спортсмени привезли сім перших та ще п’ять призових місць із обласного чемпіонату з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1.

Усі учасники чемпіонату є вихованцями цієї спортивної школи.

За результатами змагань спортсмени вибороли:

  • Єгор Петренко — І місце у змаганнях з бігу на 60 м та І місце у стрибках у довжину;
  • Марія Грак — І місце у стрибках у довжину;
  • Денис Одінцов —  ІІ місце у змаганнях з бігу на 60 м;
  • Катерина Грак — IV місце у штовханні ядра;
  • Аліса Юречко — VIII місце у змаганнях з бігу на 60 м.

Також змагання проходили серед дівчат 2007-2008 років народження. Нагороди отримали:

  • Анастасія Рєзнікова — І місце у змаганнях з бігу на 60 м, І місце у стрибках у висоту та ІІ місце у стрибках у довжину;
  • Валерія Лапа — І місце у стрибках у довжину та І місце у потрійному стрибку;
  • Вікторія Макенова — VII місце у змаганнях з бігу на 60 м.

Підготувала спортсменів до змагань Заслужена тренерка України Вікторія Козлова.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Чемпіонаті Полтавської області з легкоатлетичного двоборства.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: КДЮСШ № 1
Теги: Кременчук спорт легка атлетика чемпіонат Полтавщини ДЮСШ №1
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