Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці 27 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 27 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська, 75;
  • вул. Республіканська, 75-138;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • пров. Героїв Охтирки, 3, 6, 12, 14;
  • вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
  • вул. Кривушанська, 1/6-26;
  • вул. Прирічна, 19-28;
  • вул. Ромаданівська, 1-9;
  • вул. Тракторна, 21/13, 23/20;
  • вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
  • вул. Скеляста, 16-37;
  • вул. Сумська, 58-91/27;
  • вул. Хорольська, 4-44;
  • пров. Степана Бандери, 13-30;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • проїзд Заміський, 1/5-7;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
  • пров. Трудовий, 3-12;
  • вул. Одеська, 9-31А;
  • вул. Олександра Печерського, 2-60;
  • вул. Івана Приходька, 134-150;
  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
  • пров. Заводський, 3-8;
  • пров. Конституції, 3-10;
  • пров. Кремінний, 4-16;
  • пров. Лубенський, 9-31А;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • проїзд Юнацький, 2-6А;
  • с. Потоки, вул. Центральна;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 6, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Чайковського.
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла адреси Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх