Де у Кременчуці 27 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 27 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- пров. Героїв Охтирки, 3, 6, 12, 14;
- вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
- вул. Кривушанська, 1/6-26;
- вул. Прирічна, 19-28;
- вул. Ромаданівська, 1-9;
- вул. Тракторна, 21/13, 23/20;
- вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
- вул. Скеляста, 16-37;
- вул. Сумська, 58-91/27;
- вул. Хорольська, 4-44;
- пров. Степана Бандери, 13-30;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- проїзд Заміський, 1/5-7;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
- пров. Трудовий, 3-12;
- вул. Одеська, 9-31А;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Івана Приходька, 134-150;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремінний, 4-16;
- пров. Лубенський, 9-31А;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- проїзд Юнацький, 2-6А;
- с. Потоки, вул. Центральна;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 6, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Чайковського.
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