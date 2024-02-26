На Полтавщині зіткнулися чотири іномарки: постраждав один із водіїв

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26 лютого близько 18.00 на Полтавщині на трасі Київ-Харків поблизу села Гора сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобілі Mitsubishi, BMW, Tesla та Volkswagen. Також повідомляють про одного потерпілого — 49-річного водія Mitsubishi. Його з ушкодженнями госпіталізували.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини та обставини зіткнення.

Нагадаємо, у суботу поблизу Кременчука сталася аварія — один автоомбіль злетів з дороги, а інший перекинувся.