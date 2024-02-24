Аварія поблизу Кременчука: один автомобіль злетів з дороги, інший перекинувся

24 лютого близько 20.00 на дорозі Кременчук-Полтава поблизу села Кияшки сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
За попередньою інформацією, один автомобіль злетів з дороги в кювет, інший перекинувся.
На місці аварії перебувають правоохоронці та медики. Імовірно, є потерпілі.
Нагадаємо, днями у Полтаві сталася аварія за участі «швидкої» та легковика — «швидка» перевернулася, а екіпаж травмувався.
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