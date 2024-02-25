Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Газета «Для дому і сім'ї» з'ясувала, чим корисна ікра минтаю

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 190

 

Баночки ікри минтаю можна знайти практично у будь-якому супермаркеті. Цей продукт не тільки має більш демократичну вартість порівняно із червоною ікрою, його ще й не підробляють. Цікаво, що ікра минтаю дуже популярна на Сході, зокрема у корейській та японській кухні вважається вишуканим делікатесом

Усього у 15 грамах ікри минтаю Аляски міститься рекордна кількість цінних вітамінів та мікроелементів. Наприклад, 3 гр кальцію (що становить 254% добової норми), 1,7 мкг вітаміну B12 (71% добової норми), 3,35 гр білка (6,7% добової норми). А ще 15 гр цього морепродукту подарують вашому організму 350 мг жирних кислот Омега-3 — стільки ж, наприклад, міститься в 1 кг популярної риби пангасіус!

Чародійським властивостям Омега-3 присвячено тисячі статей. Але важливо пам’ятати головне: ці кислоти, необхідні для безперебійної роботи нашого організму, не синтезуються в ньому і можуть надходити тільки ззовні — із їжею. В ідеалі — з натуральними продуктами типу ікри, а не у вигляді купленої в аптеці харчової добавки.

Висновок простий: рекомендуємо звернути увагу на скромну ікру минтаю — натуральний та якісний морепродукт, що має безліч корисних властивостей.

Ікру минтаю можна додавати практично в будь-яку страву.

Із солоної ікри минтаю можна приготувати багато різних закусок. Наприклад, загорнути у слайси свіжого огірка чи обсмаженого кабачка. Змішати з копченим лососем і м’яким сиром, а потім викласти в тарталетки або варені яйця, забравши з них жовток.

Можна викладати ікру минтаю на готові страви, наприклад, пасту з морепродуктами або овочеве різото. А ще спробуйте приготувати найпростіший салат із нарізаної дрібно білокачанної капусти, свіжого огірка, кількох гілочок петрушки та ікри минтаю. Просто та неймовірно смачно.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: мінтай ікра мінтаю корисний продукт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх