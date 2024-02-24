«Краще, ніж воля, нічого нема»: у Кременчуці виступили Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Учора, 23 лютого, у Кременчуці зі сцени палацу культури «Нафтохімік» у рамках благодійного туру «Воля» виступили Катерина Бужинська та Михайло Грицкан.
Журналістам вдалося поспілкуватися з артистами та взяти ексклюзивне інтерв’ю у Катерини Бужинської.
Це уже другий концертний тур містами України, на якому співаки збирають кошти на допомогу військовослужбовцям.
Перший концерт відбувся у Чернівцях, згадує Катерина Бужинська.
Під час концертів артисти також збирають гроші на дрони, прилади нічого бачення, плащ-палатки, спальні мішки.
8 березня виповнюється рік, як Катерина Бужинська та Михайло Грицкан об'єдналися у творчому тандемі та організували благодійний тур «Воля».
Артисти між собою домовилися, що співпрацюватимуть і надалі, аж до «переможного» концерту. Мріють провести його на сцені Національного палацу мистецтв «Україна» у Києві.
Співаки уже мають шість спільних пісень. Ще чотири дуети — і можна випускати альбом, каже співачка.
У Кременчук із туром «Воля» артисти приїхали уже вдруге. Але Катерина Бужинська каже, що була у місті близько п'ятнадцяти разів.
Поділилася співачка історією, яка трапилася нещодавно з нею на концерті у Моршині. Каже, в залі, де їм з Михайлом довелося виступати, було дуже холодно. І один з військових майже на початку концерту вийшов на сцену та віддав Катерині свій бушлат.
Під час концерту розпочалася повітряна тривога. Але це не завадило глядачам насолодитися піснями улюблених артистів. Усі спустилися в укриття, де захід і продовжився. А усі бажаючі змогли заспівати відомі пісні разом із Михайлом та Катериною під акомпанемент гітари.
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