«Краще, ніж воля, нічого нема»: у Кременчуці виступили Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

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Учора, 23 лютого, у Кременчуці зі сцени палацу культури «Нафтохімік» у рамках благодійного туру «Воля» виступили Катерина Бужинська та Михайло Грицкан.

Журналістам вдалося поспілкуватися з артистами та взяти ексклюзивне інтерв’ю у Катерини Бужинської.

Це уже другий концертний тур містами України, на якому співаки збирають кошти на допомогу військовослужбовцям.

Перший концерт відбувся у Чернівцях, згадує Катерина Бужинська.

Ми змогли зібрати одному з хлопців — це побратим мого рідного брата — на протез. Він підірвався на міні… Люди настільки прониклися, що ми зібрали і на новий протез, і на реабілітацію, — розповідає співачка.

Під час концертів артисти також збирають гроші на дрони, прилади нічого бачення, плащ-палатки, спальні мішки.

Ми конкретно знаємо, куди ідуть гроші, що на них купують. Нам потім надсилають фотографії, показують, що придбали, — додає Катерина.

8 березня виповнюється рік, як Катерина Бужинська та Михайло Грицкан об'єдналися у творчому тандемі та організували благодійний тур «Воля».

За минулий рік наш дует визнано найкращим дуетом України. Ми дали більше ніж 200 благодійних концертів, отримали від колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного ордени за сприяння війську, — розповідає Катерина.

Артисти між собою домовилися, що співпрацюватимуть і надалі, аж до «переможного» концерту. Мріють провести його на сцені Національного палацу мистецтв «Україна» у Києві.

Співаки уже мають шість спільних пісень. Ще чотири дуети — і можна випускати альбом, каже співачка.

Чоловіки дивляться на мене, жінки — на Михайла. Усі задоволені, і виходять гарні пісні, — усміхається Катерина.

У Кременчук із туром «Воля» артисти приїхали уже вдруге. Але Катерина Бужинська каже, що була у місті близько п'ятнадцяти разів.

У мене завжди Кременчук асоціюється з позитивом, добротою, щирістю. Я завжди із задоволенням їду до вас. Мені тут усе подобається.

Поділилася співачка історією, яка трапилася нещодавно з нею на концерті у Моршині. Каже, в залі, де їм з Михайлом довелося виступати, було дуже холодно. І один з військових майже на початку концерту вийшов на сцену та віддав Катерині свій бушлат.

Я увесь концерт співала у його військовому бушлаті. Це було так щемливо, щиро. Я це запам'ятала.

Під час концерту розпочалася повітряна тривога. Але це не завадило глядачам насолодитися піснями улюблених артистів. Усі спустилися в укриття, де захід і продовжився. А усі бажаючі змогли заспівати відомі пісні разом із Михайлом та Катериною під акомпанемент гітари.