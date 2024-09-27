Начальник Кременчуцького райвідділу Управління поліції охорони отримав нагороду за сумлінну службу

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Нагородження приурочили до Дня захисників і захисниць України

Сьогодні, 27 вересня, під час сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький з нагоди Дня захисників і захисниць України нагородив військовослужбовців, поліцейських та рятувальників за високий професіоналізм та сумлінне виконання посадових обов’язків.

Отримав нагороду і Владислав Аранчій — майор поліції, начальник Кременчуцького райвідділу Управління поліції охорони у Полтавській області.

Віталій Малецький відзначив правоохоронця за стійкість, мужність і героїзм, високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов’язків та досягнення вагомих успіхів у службовій діяльності під час зміцнення законності й правопорядку.

Нагадаємо, минулого року у «Кременчуцького Телеграфа» вийшло інтерв’ю із Владиславом Аранчієм, де поліціянт розповів про особливості роботи у поліції охорони.