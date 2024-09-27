Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 28 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00: вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Софіївська, 38/19

вул. Українська, 5

вул. Шевченка, 11, 13

вул. Республіканська, 65А-138

вул. Космічна, район ринку

пров. Герцена, 3-9Б

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 28/30, 30. З 8.00 до 17.00: вул. Іллі Мечникова, 3-10

вул. Олексія Древаля, 96/2-115

вул. Небесної Сотні, 100, 102, 104

вул. Шевченка, 121/5-148

вул. Івана Приходька, 1А-14

пров. Літературний, 3.

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