Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:29
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 28 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Українська, 5
- вул. Шевченка, 11, 13
- вул. Республіканська, 65А-138
- вул. Космічна, район ринку
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Іллі Мечникова, 3-10
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115
- вул. Небесної Сотні, 100, 102, 104
- вул. Шевченка, 121/5-148
- вул. Івана Приходька, 1А-14
- пров. Літературний, 3.
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