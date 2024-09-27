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Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 341

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 28 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Софіївська, 38/19
  • вул. Українська, 5
  • вул. Шевченка, 11, 13
  • вул. Республіканська, 65А-138
  • вул. Космічна, район ринку
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Іллі Мечникова, 3-10
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115
  • вул. Небесної Сотні, 100, 102, 104
  • вул. Шевченка, 121/5-148
  • вул. Івана Приходька, 1А-14
  • пров. Літературний, 3.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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