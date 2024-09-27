Нові учні профільного класу Ferrexpo розпочали навчальний рік із цікавої зустрічі

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Відкриття профільного 10-А класу з підготовки до вступу в заклади вищої освіти гірничої спеціалізації відбулося 2 вересня в STEM-лабораторії освітнього закладу. Привітати учнів із Днем знань прибули голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, міський голова Дмитро Биков, його заступниця Надія Угнічева, провідна фахівчиня із корпоративних програм управління Полтавського ГЗК Олена Васильченко, директорка школи № 5 Алла Тузікова та її заступниця з навчально-виховної роботи Валентина Валкова.

Дмитро Биков у своєму привітальному виступі наголосив, що успіх розвинених країн базується на досягненнях інженерів.

«Інженерія — це базис для розвитку всіх галузей. Вона об’єднує фахівців, незалежно від того, у якій сфері суспільного життя використовується їхня праця. Досвідчений інженер завжди матиме високу заробітну плату, відповідний соціальний статус, можливість працевлаштуватися на престижних підприємствах — у нашому випадку це Ferrexpo», — наголосив міський голова.

Очільник громади запропонував учням розглянути питання щодо підготовки в профільному класі з подальшим вступом до закладу вищої освіти, де готують інженерів будь-якого напряму: робототехніка, енергетика, механіка, програмне забезпечення, технології, пов’язані зі штучним інтелектом. Дмитро Биков зазначив, що науковці й практики стверджують, що найуспішніші керівники ті, які мають глибокі технічні знання та знання, пов’язані з мистецтвом, освітою, культурою, та побажав старшокласникам успіхів.

Віктор Лотоус побажав учням, щоб навчальний рік запам’ятався їм «не тільки напруженою працею, а й яскравими подіями, дружбою, гарним спілкуванням, зустрічами». А також — щоб перебування в класі Ferrexpo «було найкращим періодом навчання в школі».

«Правильний підхід до навчання, планування часу, вибір пріоритетів — усе це створить передумови для вашого успіху в професійному житті. Компанія буде створювати всі умови для ознайомлення вас із технологіями, обладнанням, — наголосив голова правління Полтавського ГЗК. — Та найціннішим активом компанії завжди є люди, які змінюють обладнання, впроваджують нові технології. Це жителі міста, це насамперед ваші батьки, це всі ті, хто багато років віддавав свої сили і знання, щоб підприємства компанії були найкращими серед підприємств гірничої промисловості країни».

«Зараз ми переживаємо не найкращі часи, робимо все можливе, щоб вийти з мінімальними втратами, зберегти колектив, платити податки, підтримувати міські програми, зокрема, освітні. Ми докладаємо максимум зусиль для того, аби ви були щасливі, досягали мети», — підсумував Віктор Лотоус.

Алла Тузікова закликала нових учнів профільного класу «любити своє місто, використовувати всі наявні можливості, аби отримати високий рівень знань».

«Бережіть своє здоров’я, поважайте батьків і один одного. Розвивайте свій інтелектуальний рівень наскільки це можливо в наших умовах, не зупиняйтесь на досягнутому. Будьте наполегливими і натхненними у досягненні своєї мети», — підкреслила директорка школи.

Нинішнє урочисте відкриття профільного «класу Ferrexpo» стало вже дев’ятим в історії профорієнтаційного освітнього проєкту компанії. Про це повідомила ведуча заходу, класна керівниця 10-А класу Олена Загарова. Учні першого «класу Ferrexpo», зазначила вона, розпочали навчання 1 вересня 2016 року. За словами Олени Загарової, метою профільного класу є підготовка високоосвіченої молоді з компетенціями, які будуть затребувані на підприємствах Ferrexpo та на ринку праці в цілому. За вісім років співпраці між компанією та колективом школи до навчання долучилося понад 200 учнів. Серед переваг навчання в профільному класі, вказала Олена Загарова, ознайомлювальні екскурсії на підприємства Ferrexpo, проведення фахових досліджень, комунікація з представниками різних професій та топменеджментом підприємств.

Усе це, наголосила класна керівниця, сприяє свідомому визначенню й підготовці до здобуття професії.

«Підтримка молоді — довготривала стратегія Ferrexpo, це інвестиція на багато років уперед. Ми віримо в Перемогу України, впевнені в її прекрасному майбутньому. Отже, ми, педагоги, спільно з Ferrexpo хочемо підтримати, діти, вашу впевненість у професійному виборі, дати можливість здобути якісну освіту, яка допоможе не лише відбудувати Україну, а й перетворити її на країну-лідера Європи та світу», — наголосила Олена Загарова.

Вона додала, що випускники профільного класу, які вступають до закладів вищої освіти за спеціальностями гірничо-металургійного спрямування, можуть розраховувати на подальшу підтримку компанії.

«Це додаткові стипендії, стажування й гарантоване працевлаштування на одному з підприємств Ferrexpo», — вказала класна керівниця.

Олена Загарова запропонувала учням та гостям долучитися до творчо-пізнавального проєкту Ferrexpo the Best. Усі присутні об’єдналися в чотири групи відповідно до елементу-символу, який тримали в руках: «Літера Я», «Серце», «Знак Ferrexpo», «Смайлик». У три перші групи об’єдналися учні, в останню — гості.

Група, яка мала елемент «Літера Я», працювала над вибором якостей, пов’язаних із колірною гамою та професійною діяльністю гірничо-видобувної промисловості. Як відомо, кольори впливають на психологічний стан працівників, їхню мотивацію та, зрештою, на розвиток підприємства. Тому вибір кольорів для компанії важливий. Група «Серце» отримала завдання зізнатися в прихильності компанії Ferrexpo через поетичні рядки. Тож їй випало складати акровірш Ferrexpo (змістовний поетичний твір, рядки якого починаються з літер, що складають слово). Представники групи «Знак Ferrexpo» розв’язували інтерактивний кросворд, пов’язаний з діяльністю компанії. Учасники групи «Смайлик» складали портрет успішного випускника «класу Ferrexpo», майбутнього працівника підприємства компанії.

Усі групи своєчасно справилися із завданням та презентували свої проєкти. На згадку про перші успішні роботи в новоствореному «класі Ferrexpo» учасникам роздали брелоки, виготовлені з трьох елементів-символів, з якими працювали школярі. Від компанії Ferrexpo й громади кожен десятикласник отримав у подарунок рюкзак, в якому були пляшка для води, записник і ручка.