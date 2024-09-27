Кременчуцька окружна прокуратура відсуджує землю у росіян, які неправомірно нею володіли

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 215

Кременчуцька окружна прокуратура відсуджує земельні ділянки у громадян Російської Федерації, які незаконно ними володіли. Виявлені порушення стосуються сільськогосподарських земель на території Кременчуцького району, що створюють загрозу інтересам держави у сфері економічної безпеки. Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від Кременчуцької окружної прокуратури.

Згідно з Земельним кодексом України, іноземці можуть отримувати у спадок сільськогосподарські землі, проте мають обов'язково відчужити їх протягом року. Якщо цього не відбувається, ділянки підлягають конфіскації на користь держави за рішенням суду.

Протягом 2024 року прокуратура подала 9 позовів про конфіскацію 11 земельних ділянок загальною площею близько 26 га. Суди вже задовольнили 6 позовів, що призвело до конфіскації та передачі державі 7 ділянок загальною площею 18 га.

Нагадаємо, що протягом 2018-2020 років на території Полтавщини незаконно використовувалися понад 125 га земель.