В Україні зниклими безвісти вважаються 55 тисяч осіб — це переважно військовослужбовці

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Станом на вересень у Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, налічується 55 тисяч осіб. Більшість з них — військовослужбовці.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю Укрінформу.

— На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них — це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти, — сказав він.

За словами Леоніда Тимченка, МВС співпрацює з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Зокрема, щодо реалізації процесу відбору ДНК-зразків у громадян в країнах Європи. За весь час Нацполіція отримала 751 ДНК-профіль, виведений із біологічного матеріалу, який був відібраний у громадян України за кордоном. Завдяки цьому ідентифікували 107 тіл загиблих, які були невпізнаними на території України.

Відповідно до українського законодавства та норм Міжнародного гуманітарного права, особою, яка зникла безвісти за особливих обставин, вважається людина, зникла у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями та тимчасовою окупацією частини території України. Такі особи мають право та особливий статус та захист, визначений законом.

Майже рік тому, 19 жовтня 2023 року, в МВС повідомляли, що близько 28 тисяч жителів України внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, запрацював в Україні минулого року.