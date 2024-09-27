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Посівний календар на жовтень 2024: що можна висадити до холодів

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 168

У жовтні осінь вступає у права повноправної господині, а садівники та городники готуються дати ґрунту перепочинок на зиму

У жовтні садівники та городники готують ділянки до зими, завершують роботи з врожаям та проводять підзимовий посів. Це важливий період, щоб зміцнити рослини перед холодами, захистити їх від шкідників і хвороб, а також підготувати ґрунт до наступного сезону.

Роботи на ділянці в жовтні:

  1. Підзимовий посів:

    • Вдалий час для посадки культур, які дадуть ранній врожай або ще встигнуть вирости до зими.
    • Сприятливі дні для посіву: 4-11, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 жовтня.
    • Овочеві культури:
      • Картопля, морква, буряк — 19-26 жовтня.
      • Цибуля, часник — 5-11, 19-24, 29 жовтня.
      • Томати, перець, баклажани — 4-11 жовтня.
      • Огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 4-11 жовтня.
      • Капуста — 4-11 жовтня.
      • Салати, шпинат, кріп, петрушка — 14-17, 19-26 жовтня.
    • Ягідні та фруктові культури:
      • Ягідні кущі та плодові дерева — 4-11 жовтня.
    • Декоративні рослини:
      • Однорічні, багаторічні та кімнатні квіти — 4-10, 13-16 жовтня.
      • Цибулинні та бульбові — 18-23 жовтня.

  2. Інші важливі роботи:

    • Обрізка дерев і кущів — це допоможе укріпити їх перед зимою.
    • Прибирання опалого листя — знижує ризик розвитку хвороб і розмноження шкідників.
    • Перекопування ґрунту — для знищення шкідників і покращення структури ґрунту.
    • Захист молодих саджанців — підготовка до зимових морозів.

Невдалі дні для посіву:

1-3, 12-13, 17, 31 жовтня — у ці дні краще зайнятися іншими справами на ділянці.

Готуючи сад і город у жовтні, ви зможете забезпечити гарні умови для перезимівлі рослин і кращий урожай наступного сезону.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: календар городника жовтень
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