Посівний календар на жовтень 2024: що можна висадити до холодів

У жовтні осінь вступає у права повноправної господині, а садівники та городники готуються дати ґрунту перепочинок на зиму
У жовтні садівники та городники готують ділянки до зими, завершують роботи з врожаям та проводять підзимовий посів. Це важливий період, щоб зміцнити рослини перед холодами, захистити їх від шкідників і хвороб, а також підготувати ґрунт до наступного сезону.
Роботи на ділянці в жовтні:
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Підзимовий посів:
- Вдалий час для посадки культур, які дадуть ранній врожай або ще встигнуть вирости до зими.
- Сприятливі дні для посіву: 4-11, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 жовтня.
- Овочеві культури:
- Картопля, морква, буряк — 19-26 жовтня.
- Цибуля, часник — 5-11, 19-24, 29 жовтня.
- Томати, перець, баклажани — 4-11 жовтня.
- Огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 4-11 жовтня.
- Капуста — 4-11 жовтня.
- Салати, шпинат, кріп, петрушка — 14-17, 19-26 жовтня.
- Ягідні та фруктові культури:
- Ягідні кущі та плодові дерева — 4-11 жовтня.
- Декоративні рослини:
- Однорічні, багаторічні та кімнатні квіти — 4-10, 13-16 жовтня.
- Цибулинні та бульбові — 18-23 жовтня.
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Інші важливі роботи:
- Обрізка дерев і кущів — це допоможе укріпити їх перед зимою.
- Прибирання опалого листя — знижує ризик розвитку хвороб і розмноження шкідників.
- Перекопування ґрунту — для знищення шкідників і покращення структури ґрунту.
- Захист молодих саджанців — підготовка до зимових морозів.
Невдалі дні для посіву:
1-3, 12-13, 17, 31 жовтня — у ці дні краще зайнятися іншими справами на ділянці.
Готуючи сад і город у жовтні, ви зможете забезпечити гарні умови для перезимівлі рослин і кращий урожай наступного сезону.
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