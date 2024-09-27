Посівний календар на жовтень 2024: що можна висадити до холодів

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 168

У жовтні осінь вступає у права повноправної господині, а садівники та городники готуються дати ґрунту перепочинок на зиму

У жовтні садівники та городники готують ділянки до зими, завершують роботи з врожаям та проводять підзимовий посів. Це важливий період, щоб зміцнити рослини перед холодами, захистити їх від шкідників і хвороб, а також підготувати ґрунт до наступного сезону.

Роботи на ділянці в жовтні:

Підзимовий посів: Вдалий час для посадки культур, які дадуть ранній врожай або ще встигнуть вирости до зими.

Сприятливі дні для посіву: 4-11, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 жовтня.

Овочеві культури : Картопля, морква, буряк — 19-26 жовтня. Цибуля, часник — 5-11, 19-24, 29 жовтня. Томати, перець, баклажани — 4-11 жовтня. Огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 4-11 жовтня. Капуста — 4-11 жовтня. Салати, шпинат, кріп, петрушка — 14-17, 19-26 жовтня.

: Ягідні та фруктові культури : Ягідні кущі та плодові дерева — 4-11 жовтня.

: Декоративні рослини : Однорічні, багаторічні та кімнатні квіти — 4-10, 13-16 жовтня. Цибулинні та бульбові — 18-23 жовтня.

: Інші важливі роботи: Обрізка дерев і кущів — це допоможе укріпити їх перед зимою.

— це допоможе укріпити їх перед зимою. Прибирання опалого листя — знижує ризик розвитку хвороб і розмноження шкідників.

— знижує ризик розвитку хвороб і розмноження шкідників. Перекопування ґрунту — для знищення шкідників і покращення структури ґрунту.

— для знищення шкідників і покращення структури ґрунту. Захист молодих саджанців — підготовка до зимових морозів.

Невдалі дні для посіву:

1-3, 12-13, 17, 31 жовтня — у ці дні краще зайнятися іншими справами на ділянці.

Готуючи сад і город у жовтні, ви зможете забезпечити гарні умови для перезимівлі рослин і кращий урожай наступного сезону.