Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: торт без випікання

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Це рецепт торта без випікання з ківі, бананами та крекером

Інгредієнти: Ківі — 4-5 шт.

Банани — 2 шт.

Крекер з маком — 270-300 г

Сметана — 500 г

Цукор — 100 г

Ванільний цукор — 10 г Спосіб приготування: Збийте сметану з цукром і ванільним цукром до однорідної маси. Наріжте банани й змішайте їх з крекером та сметаною. Застеліть глибоку миску харчовою плівкою. Поріжте ківі кружечками і викладіть їх на дно миски. Вилийте суміш з бананів, сметани та крекера поверх ківі. Поставте торт у холодильник на кілька годин для застигання. Перед подачею переверніть миску на плоску тарілку, щоб ківі опинилися зверху. Смачного!

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