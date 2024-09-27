Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: торт без випікання
Сьогодні, 22:00
Переглядів: 0
Це рецепт торта без випікання з ківі, бананами та крекером
Інгредієнти:
- Ківі — 4-5 шт.
- Банани — 2 шт.
- Крекер з маком — 270-300 г
- Сметана — 500 г
- Цукор — 100 г
- Ванільний цукор — 10 г
Спосіб приготування:
- Збийте сметану з цукром і ванільним цукром до однорідної маси.
- Наріжте банани й змішайте їх з крекером та сметаною.
- Застеліть глибоку миску харчовою плівкою.
- Поріжте ківі кружечками і викладіть їх на дно миски.
- Вилийте суміш з бананів, сметани та крекера поверх ківі.
- Поставте торт у холодильник на кілька годин для застигання.
- Перед подачею переверніть миску на плоску тарілку, щоб ківі опинилися зверху.
Смачного!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.