В Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

З часу повномасштабного вторгнення росії в Україну десятки тисяч людей вважалися безвісти зниклими. Переважну більшість з них було знайдено. Однак ще офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин – внаслідок воєнних дій.
Витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України. Для отримання документа потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua) із власне запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.
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