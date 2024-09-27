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Кременчук, Освіта

Директора ВПУ №7 Миколу Несена нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 142

 

Микола Несен подякував за нагороду та коротко розповів про найближчі плани у роботі

27 вересня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький нагородив директора Кременчуцького Вищого професійного училища № 7 Миколу Несена почесним знаком «За заслуги перед містом».

Пропозицію щодо нагородження вніс мер міста Віталій Малецький.

— У Миколи Григоровича готують дуже класних спеціалістів, за якими стоїть черга і з наших підприємств, і з закордонних. Він постійно впроваджує новаторські підходи до освіти, до забезпечення освітнього процесу — сучасне обладнання, сучасні технології дозволяють ефективно вчити нашу молодь робітничим спеціальностям, і потім ця молодь знаходить роботу. 

За увесь час своєї роботи Микола Несен випустив не одне покоління гарних, працьовитих кременчужан, додав міський голова.

 

Микола Несен подякував можновладцям за довіру і почесну відзнаку. Пообіцяв: і надалі втілюватимуть усі плани та працюватимуть тільки краще.

— У нас зараз втілюються чотири міжнародні проєкти, про які ви будете знати. І зовні, і всередині навчальний заклад буде набагато ліпшим, ніж він є нині. Уже десь наприкінці жовтня ви почуєте про створення навчально-практичного центру з підготовки верстатників широкого профілю, побачите 32 одиниці сучасного нового обладнання випуску 2024 року. Навесні 2025 року розпочнеться модернізація навчального корпусу. Зараз спільно зі швейцарцями працюємо над облаштуванням профорієнтаційного хабу. 

Несен підсумував: працюють задля того, аби молоде покоління залишалося в Україні та виховують патріотів України. Крім того, за словами Несена, на базі ВПУ № 7 незабаром створять осередок для вивчення дисципліни «Захист України».

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає Миколу Несена із нагородою та бажає успіхів у подальшій роботі задля розвитку професійної освіти у місті.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Несен нагородження Почесний знак За заслуги перед містом ВПУ №7
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