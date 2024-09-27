Директора ВПУ №7 Миколу Несена нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом»

27 вересня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький нагородив директора Кременчуцького Вищого професійного училища № 7 Миколу Несена почесним знаком «За заслуги перед містом».
Пропозицію щодо нагородження вніс мер міста Віталій Малецький.
За увесь час своєї роботи Микола Несен випустив не одне покоління гарних, працьовитих кременчужан, додав міський голова.
Микола Несен подякував можновладцям за довіру і почесну відзнаку. Пообіцяв: і надалі втілюватимуть усі плани та працюватимуть тільки краще.
Несен підсумував: працюють задля того, аби молоде покоління залишалося в Україні та виховують патріотів України. Крім того, за словами Несена, на базі ВПУ № 7 незабаром створять осередок для вивчення дисципліни «Захист України».
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає Миколу Несена із нагородою та бажає успіхів у подальшій роботі задля розвитку професійної освіти у місті.
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