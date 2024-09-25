Наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки – Полтавський обласний ТЦК

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 45

Для отримання відстрочки від призову військовозобов’язані мають її оформити, для чого особисто подати заяву встановленої форми та документи, що підтверджують право на відстрочку

Начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін сьогодні на брифінгу для ЗМІ пояснив порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією.

Він, зокрема нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а порядок надання визначено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Речник Полтавського обласного ОВА порадив кожному військовозобов'язаному ознайомитися з цими документами.

- За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5, - йдеться у постанові уряду.

Роман Істомін акцентував на важливому нюансі.

- Хочу звернути увагу на формулюванні – особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось – не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідно до Закону України "Про звернення громадян" може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто, - наголосив представник ТЦК.

Він зауважив, що до районних ТЦК та СП Полтавської області надходять заяви на оформлення відстрочок від призову за мобілізацією поштою, зокрема електронною, проте всі заявники отримують відповідь, що відповідно до Постанови Кабміну №560 від 16.05.2024 року військовозобов’язані подають заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП особисто. Подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити.

Речник Полтавського ОТЦК розповів про відстрочки від мобілізації та порадив адвокатам поважати час ТЦК та кошти клієнтів

Нагадаємо, речник Полтавського ОТЦК на брифінгу розповів про відстрочки від мобілізації та порадив адвокатам поважати час працівників ТЦК, свій час та кошти своїх клієнтів.

Раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.