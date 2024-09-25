Де у четвер у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 26 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00: пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13. З 8.00 до 17.00: вул. Академіка Герасимовича, 81-204;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 46-147;

вул. І. Чорнобаби, 4-27;

вул. Михайлівська, 3-13;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. П.Орлика, 1/24-6/21;

вул. Пілотів, 1-44;

вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

вул. Херсонська, 1-22;

вул. Чумацький Шлях, 69-129;

вул. Я. Мудрого, 1-32;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пров. Михайлівський, 17-32;

пров. П. Орлика, 7/28-38/10;

пров. Урожайний, 3-20;

пр. Ополченський, 6-14;

пр. Пілотів, 4-49;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Бетонна, 3;

вул. Бетонна;

вул. Республіканська, 65А-138;

вул. Космічна;

вул. Республіканська;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

вул. Іллі Мечникова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Паризька, 16/38-58;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 38/19;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупіковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя. З 6.00 до 18.00: просп. Лесі Українки, 17/1-27;

вул. Тараса Бульби, 9, 9А;

вул. Героїв України, 27;

просп. Лесі Українки;

вул. Експресівська, 1-48;

вул. Полковника Оксанченка, 2;

просп. Полтавський, 119-157;

просп. Полтавський;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. Мрії;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Г. Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнібіди;

вул. І. Сіокорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка;

вул. М. Міхновського;

вул. М. Грушевського;

вул. М. Калачевського;

вул. Новомиргородська. З 8.00 до 19.00: с. Придніпрянське;

с. Потоки. З 8.00 до 15.00: пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;

вул. Капітана Трусова, 50/18-81;

вул. Квітки Цісик, 18/50;

вул. Майора Пугача, 21-78.

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