Де у четвер у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 26 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 46-147;
- вул. І. Чорнобаби, 4-27;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. П.Орлика, 1/24-6/21;
- вул. Пілотів, 1-44;
- вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- вул. Херсонська, 1-22;
- вул. Чумацький Шлях, 69-129;
- вул. Я. Мудрого, 1-32;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- пров. П. Орлика, 7/28-38/10;
- пров. Урожайний, 3-20;
- пр. Ополченський, 6-14;
- пр. Пілотів, 4-49;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Бетонна, 3;
- вул. Бетонна;
- вул. Республіканська, 65А-138;
- вул. Космічна;
- вул. Республіканська;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- вул. Іллі Мечникова, 3-10;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Паризька, 16/38-58;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупіковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя.
З 6.00 до 18.00:
- просп. Лесі Українки, 17/1-27;
- вул. Тараса Бульби, 9, 9А;
- вул. Героїв України, 27;
- просп. Лесі Українки;
- вул. Експресівська, 1-48;
- вул. Полковника Оксанченка, 2;
- просп. Полтавський, 119-157;
- просп. Полтавський;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. Мрії;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г. Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнібіди;
- вул. І. Сіокорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М. Вовчка;
- вул. М. Міхновського;
- вул. М. Грушевського;
- вул. М. Калачевського;
- вул. Новомиргородська.
З 8.00 до 19.00:
- с. Придніпрянське;
- с. Потоки.
З 8.00 до 15.00:
- пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;
- вул. Капітана Трусова, 50/18-81;
- вул. Квітки Цісик, 18/50;
- вул. Майора Пугача, 21-78.
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