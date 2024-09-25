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Де у четвер у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 26 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 46-147;
  • вул. І. Чорнобаби, 4-27;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. П.Орлика, 1/24-6/21;
  • вул. Пілотів, 1-44;
  • вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • вул. Херсонська, 1-22;
  • вул. Чумацький Шлях, 69-129;
  • вул. Я. Мудрого, 1-32;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • пров. П. Орлика, 7/28-38/10;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • пр. Пілотів, 4-49;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Бетонна, 3;
  • вул. Бетонна;
  • вул. Республіканська, 65А-138;
  • вул. Космічна;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3;
  • вул. Іллі Мечникова, 3-10;
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Паризька, 16/38-58;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • вул. Катерини Білокур, 2-30;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 38/19;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63;
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупіковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя.

З 6.00 до 18.00:

  • просп. Лесі Українки, 17/1-27;
  • вул. Тараса Бульби, 9, 9А;
  • вул. Героїв України, 27;
  • просп. Лесі Українки;
  • вул. Експресівська, 1-48;
  • вул. Полковника Оксанченка, 2;
  • просп. Полтавський, 119-157;
  • просп. Полтавський;
  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Баранова;
  • вул. Мрії;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Г. Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнібіди;
  • вул. І. Сіокорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. М. Вовчка;
  • вул. М. Міхновського;
  • вул. М. Грушевського;
  • вул. М. Калачевського;
  • вул. Новомиргородська.

З 8.00 до 19.00:

  • с. Придніпрянське;
  • с. Потоки.

З 8.00 до 15.00:

  • пров. Івана Підкови, 1/67-12/66;
  • вул. Капітана Трусова, 50/18-81;
  • вул. Квітки Цісик, 18/50;
  • вул. Майора Пугача, 21-78.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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