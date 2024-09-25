У Кременчуці суд виніс вирок чоловіку за вбивство перехожого: підсудний «переплутав» жертву

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24 вересня Кременчуцький районний суд виніс вирок чоловіку за вбивство людини. Це сталось 29 вересня 2021 року у мікрорайоні Молодіжний. Про це стало відомо з вироку суду.

За даними слідчих, ввечері 29 вересня у обвинуваченого виник конфлікт з колишнім чоловіком його подруги через те, що останній «неодноразово ображав» її. Підсудний призначив зустріч колишньому чоловіку подруги для з`ясування стосунків.

Вже на вулиці у темряві обвинувачений помітив двох чоловіків, які йшли по тротуарній доріжці у бік будинку культури «Нафтохімік». Підсудний подумав, що серед них є і ексчоловік його подруги, тому вдарив одного з перехожих ножем, вказано у вироку. Потерпілий загинув на місці.

Після обвинувачений намагався вбити і другого чоловіка, але останньому вдалося втекти, отримавши удар ножем у сідниці.

Своєї вини підсудний не визнав, вказавши, що «він жодним чином не причетний до вчинення даного злочину». На судовому засіданні знайомий обвинуваченого, який бачив вбивство, розповів, що загиблий мав схожий одяг з чоловіком, що повинен був прийти на місце зустрічі для з’ясування конфлікту.

Чоловік отримав 15 років позбавлення волі. Також суд зобов’язав його відшкодувати витрати за поховання вбитого, лікування постраждалого та сплатити моральну шкоду на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, житель Кременчука отримав вирок за вбивство та зґвалтування жінки.