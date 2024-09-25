У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим воїном Максимом Дмитриєнком

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 2

Сьогодні, 25 вересня, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим військовослужбовцем Максимом Дмитриєнком. Про це повідомили у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.

Під час прощальної церемонії про життя загиблого розповів перший заступник міського голови Олександр Чуприна.

Народився Максим у Кременчуці, пізніше переїхав до Горішніх Плавнів. Навчався спочатку у загальноосвітній школі № 6, далі освіту здобував у політехнічному технікумі за спеціальністю «Будівництво будівель і споруд», згодом отримав професію електрогазозварювальника. Із 2002 року працював на підприємствах Ferrexpo — Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували 10 липня 2024 року.

На жаль, 19 вересня 2024 року виконуючи бойове завдання із захисту Батьківщини солдат Збройних сил України Максим Дмитриєнко героїчно загинув біля населеного пункту Торецьк Донецької області. Вічна і світла пам’ять про подвиг Максима Дмитриєнка назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! — додав Олександр Чуприна.

Поховали загиблого воїна у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



