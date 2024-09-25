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Полтавщина найбільше засіяла озимі зернові в Україні — Мінагрополітики

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 71

Загалом в Україні засіяли 1 млн 800 тис. га озимих культур, розповіли у відомстві

Полтавщина нині перебуває у лідерах серед інших областей України по сівбі озимих зернових. Область засіяла 106,4 тис. га. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. 

Загалом в Україні засіяли 1 млн 800 тис. га озимих культур, розповіли у відомстві. Озимі зернові сіють у всіх областях, наразі площа становить вже 944,5 тис. га. Озимого ріпаку посіяно 862,2 тис. га. 

Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці —  878,8 тис. га;
  • озимого ячменю — 45 тис. га;
  • озимого жита —  20,7 тис. га;
  • озимого ріпаку —  862,2 тис. га.

Нагадаємо, колишній тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко розповідав, що цьогоріч у зв’язку з погодними умовами терміни збирання пізніх ярих культур на Кременчуччині змістилися на два тижні. Збирання урожаю сої, соняшника, кукурудзи та ріпаку почалося раніше у порівнянні із попередніми роками.

Нагадаємо, ексочільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.

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Автор: Телеграф
Теги: Мінагрополітики зернові
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