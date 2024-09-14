У Кременчуцькому районі продовжують збирати урожай

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 138

Збір деяких культур цьогоріч почали раніше, ніж у попередні роки

На полях Кременчуччини триває збір урожаю. Про це 13 вересня під час брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

За його словами, цьогоріч у зв’язку з погодніми умовами терміни збирання пізніх ярих культур змістилися на два тижні. Збирання урожаю сої, соняшника, кукурудзи та ріпаку почалося раніше у порівнянні із попередніми роками.

Також Даценко розповів, що очікувана врожайність пізніх культур буде меншою через відсутність дощів та високі показники температури повітря у липні-серпні.

Середня врожайність зібраних культур на сьогодні така:

кукурудза — 52,2 ц/га;

соя — 16,5 ц/га;

соняшник — 22,6 ц/га;

цукровий буряк — 416,1 ц/га.

Нагадаємо, нещодавно очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що в області також почали засівати й озимі культури.