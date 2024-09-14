У Кременчуцькому районі продовжують збирати урожай

На полях Кременчуччини триває збір урожаю. Про це 13 вересня під час брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.
За його словами, цьогоріч у зв’язку з погодніми умовами терміни збирання пізніх ярих культур змістилися на два тижні. Збирання урожаю сої, соняшника, кукурудзи та ріпаку почалося раніше у порівнянні із попередніми роками.
Також Даценко розповів, що очікувана врожайність пізніх культур буде меншою через відсутність дощів та високі показники температури повітря у липні-серпні.
Середня врожайність зібраних культур на сьогодні така:
Нагадаємо, нещодавно очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що в області також почали засівати й озимі культури.
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