На Полтавщині збирають врожай та сіють озимі культури — Пронін

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

На Полтавщині продовжується збір урожаю. Про це у своєму телеграм-каналі пише очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, наразі в області обмолочують поля гречки та кукурудзи, копають цукровий буряк.

— Аграрії завершують збір проса і сої. Останньої — понад 400 тис. тонн. Охопили майже половину площ соняшнику. Його намолотили близько 500 тис. тонн, — пише Пронін.

Крім того, фермери почали засівати й озимі культури. Як заявляє керівник ПОВА, найбільшу територію в області відвели під пшеницю — її висіяли поки 14% від запланованої площі. Ріпаком же засіяли близько 60% території.

Нагадаємо, наприкінці серпня Пронін відзвітував, що на той час аграрії області забрали 25 тис. тонн кукурудзи та 13 тис. тонн цукрового буряку.