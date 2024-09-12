На Полтавщині збирають врожай та сіють озимі культури — Пронін

На Полтавщині продовжується збір урожаю. Про це у своєму телеграм-каналі пише очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, наразі в області обмолочують поля гречки та кукурудзи, копають цукровий буряк.
Крім того, фермери почали засівати й озимі культури. Як заявляє керівник ПОВА, найбільшу територію в області відвели під пшеницю — її висіяли поки 14% від запланованої площі. Ріпаком же засіяли близько 60% території.
Нагадаємо, наприкінці серпня Пронін відзвітував, що на той час аграрії області забрали 25 тис. тонн кукурудзи та 13 тис. тонн цукрового буряку.
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