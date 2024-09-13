На Полтавщині від сказу вакцинуватимуть диких тварин

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 79

У природі розкладатимуть принади з вакцинами, а громадян закликають їх не чіпати

На Полтавщині вакцинуватимуть проти сказу диких тварин. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Протягом жовтня у мисливських угіддях області фахівці розкладатимуть принади із вакцинами, аби таким чином охопити якомога більшу територію області та зменшити кількість випадків сказу.

Така вакцина має харчові та привабливі для тварин компоненти, має вигляд брикету коричневого кольору, в середині якого знаходиться полімерний блістер з активними компонентами вакцини.

Фахівці Держпродспоживслужби закликають громадян не чіпати такі вакцини та не перекладати їх в інші місця.

Нагадаємо, від початку року на Полтавщині проти сказу щепили 174 тисячі домашніх тварин.