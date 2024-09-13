Секрети макіяжу для жінок 45+: як підкреслити переваги

Жінкам після 45 років важливо вибирати косметику, яка допомагає підкреслити їхні переваги та робить образ свіжим і природним. Ось кілька порад, які допоможуть створити бездоганний макіяж.

Коректор. Використовуйте легкий коректор для маскування дрібних недосконалостей шкіри. Рожевий або бежевий коректор ідеально приховає кола під очима, а зелений — почервоніння, такі як капіляри та судинні зірочки. Наносьте коректор невеликим пензлем або пальцями, злегка вбиваючи засіб у шкіру.

Розсипчаста пудра. Після 45 років шкіра може стати пористою та рельєфною, тому краще обирати легкі засоби. Розсипчаста пудра забезпечує прозоре покриття, вирівнює тон шкіри та виглядає природно навіть при денному світлі. Наносьте її щільним пензлем для рівномірного результату.

Рум'яна. Надайте обличчю свіжого вигляду, використовуючи нейтральні відтінки — бежеві, персикові або рожеві. Уникайте щільних матових текстур, які можуть зробити обличчя важким. Наносьте рум'яна на вилиці великим пухнастим пензлем і ретельно розтушовуйте до скронь.

Олівець або тіні для брів. Промальовуйте лінію брів тінями або олівцем, підбираючи відтінок, що відповідає кольору волосся або на тон світліший. Для домальовування волосків використовуйте добре заточений олівець, що додасть індивідуальності вашому обличчю.

Туш для вій. З віком вії стають прямішими та коротшими, тому вибирайте подовжувальні туші з легкою текстурою. Обирайте туш із пухнастою щіткою, щоб уникнути ефекту «павукових лапок».

Тіні для очей. Щоб підкреслити колір і глибину очей, використовуйте світлі тіні на внутрішній стороні повік, а темні — на зовнішній. Уникайте блискучих і перламутрових тіней, які акцентують зморшки навколо очей. Для глибшого погляду скористайтеся підводкою вздовж лінії росту вій.