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Надзвичайні новини, Полтавщина

З початку року на Полтавщині проти сказу щепили 174 тисячі тварин — область вакцинами забезпечена

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 76

 

На території області у 2024 році захворіли на сказ та загинули 32 тварини

На території Полтавської області з початку 2024 року зареєстровано 26 неблагополучних пунктів по сказу, де захворіли та загинули 32 тварини. З них 13 котів, 12 собак, 5 лисиць та 2 корови (ВРХ). З них станом на сьогодні 12 неблагополучних пунктів оздоровлено, а у 14 тривають карантинні обмеження та оздоровчі заходи.

Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини повідомила начальник відділу організації протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області Наталія Карпенко.

— Усі домашні тварини, що захворіли на сказ, були не вакциновані. Якщо ж у людини був контакт із хворою на сказ твариною, необхідно якомога швидше, але не пізніше 14 днів з моменту контакту, звернутися за антирабічною допомогою до закладів охорони здоров’я, — зауважила вона.

Як розповіли на брифінгу, на Полтавщині фахівці державних лікарень ветеринарної медицини постійно проводять профілактичні щеплення тварин проти сказу. У районах та невеликих населених пунктах спеціалісти здійснюють подвірний обхід приватного сектору для проведення імунізації тварин. У містах та селищах створюють тимчасові пункти вакцинації та графіки з датами та адресами вулиць. Власники тварин також можуть самостійно звернутись до державних лікарень ветмедицини або приватних клінік, де можна зробити профілактичні щеплення.

З метою профілактики з початку року фахівці державної служби ветеринарної медицини області щепили проти сказу понад 174 тисячі тварин, з них:

  • собак — 84 тисячі (919 — безпритульні),
  • котів — 81 тисяча (327 — безпритульні),
  • інші (ВРХ, ДРХ) — 8,5 тисяч.

Як і в минулі роки Держпродспоживслужба Полтавщини на 100% забезпечена антирабічною вакциною та одноразовими шприцами для проведення щеплень тваринам.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА сказ щеплення вакцини
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