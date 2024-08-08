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Кременчуцька кав'ярня, відома як місце зустрічей депутатів, не має безбар'єрного простору

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 880

Під час розгляду питанням комісія виявила, що кав’ярня не облаштована засобами доступності — немає ані пандусу, ані підйомника тощо

Власниці кременчуцької кав’ярні постійна депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури погодила строк договору оренди на 5 років. Це пов’язано з тим, що заклад харчування не має безбар’єрного доступу для людей з інвалідністю. Про це стало відомо під час засідання комісії 7 серпня. 

Власниця кав’ярні просила продовжити строк ще на 30 років, до цього у неї було встановлено 15 років. Під час розгляду питанням комісія виявила, що кав’ярня не облаштована засобами доступності — немає ані пандусу, ані підйомника тощо. Як стало відомо, ця кав’ярня має попит серед місцевих депутатів — там часто помічають зустрічі представників міської ради.

Зазначимо, на попередніх засіданнях комісії депутати запропонували підприємцям, чиї приміщення не є доступними, встановлювати строк дії договору оренди на 5 років. На їх думку, за цей термін власники бізнесів мають встигнути зробити свої приміщення доступними. 

Що передувало

На початку року депутати анонсували посилення контролю за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше члени земельної комісії пропонували не розглядати земельні питання, допоки їм не надійде підтвердження щодо наявності пандусів, ліфтів або альтернативних механізмів для зручного переміщення осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель. Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко зазначив, що на сьогодні в місті новобудови є доступними для маломобільних груп населення.

Пізніше депутатська комісія «пом’якшила» своє рішення і запропонувала розглядати питання доступності паралельно з вивченням земельних проєктів. За словами заступника голови комісії Олександра Роженка, таке рішення обґрунтоване тим, що підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою.

У квітні у Кременчуцькій міській раді відбулась зустріч представників влади та бізнесу міста у форматі «круглого столу», де планувалось обговорити проблеми доступності. Втім, від підприємців на зустрічі майже нікого не було — лише представник одного з відділень приватної компанії з логістики та ще одна людина від однієї з найбільших мереж магазинів міста. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: Getty Images/ілюстративне
Теги: кафе безбар'єрність
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