Договір оренди на 5 років. Бізнесу у Кременчуці даватимуть час на облаштування доступності

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 162

На думку депутатів, за 5 років підприємці мають встигнути зробити свої приміщення доступними для людей з інвалідністю

Кременчуцькому бізнесу надалі можуть встановлювати строк договору оренди на 5 років, у разі, якщо їх приміщення не облаштовані для людей з інвалідністю. Відповідну пропозицію висунули на постійній депутатській комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 13 червня.

Відомо, що як мінімум двом підприємцям надали такі терміни договору оренди, попри те, що один з них просив продовжити оренду строком ще на 49 років. Раніше у нього було 25 років. Але у підприємця магазин не є доступним для людей з інвалідністю.

Голова комісії й депутат Сергій Порчирян запропонував вказувати у договорі оренди обов’язковий пункт щодо облаштування доступності бізнесу з певним терміном. На думку комісії за 5 років підприємці мають встигнути зробити свої приміщення доступними для людей з інвалідністю.

Що передувало

На початку року депутати анонсували посилення контролю за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше члени земельної комісії пропонували не розглядати земельні питання, допоки їм не надійде підтвердження щодо наявності пандусів, ліфтів або альтернативних механізмів для зручного переміщення осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель. Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко зазначив, що на сьогодні в місті новобудови є доступними для маломобільних груп населення.

Пізніше депутатська комісія «пом’якшила» своє рішення і запропонувала розглядати питання доступності паралельно з вивченням земельних проєктів. За словами заступника голови комісії Олександра Роженка, таке рішення обґрунтоване тим, що підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою.

У квітні у Кременчуцькій міській раді відбулась зустріч представників влади та бізнесу міста у форматі «круглого столу», де планувалось обговорити проблеми доступності. Втім, від підприємців на зустрічі майже нікого не було — лише представник одного з відділень приватної компанії з логістики та ще одна людина від однієї з найбільших мереж магазинів міста.