Житель Полтавщини намагався контрабандою відправити у США єврейську атрибутику

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Київський районний суд Полтави виніс вирок жителю міста Гадяч за спробу контрабанди. Чоловік намагався відправити в Сполучені Штати Америки єврейські дрейдли*, що були виготовлені у 19 сторіччі. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 червня.

Наприкінці грудня 2023 року чоловік відправив цінний товар у США. Вже на митному контролі в Україні в упаковці під час огляду посилки виявили 35 металевих дрейдлів, які за словами фахівців, є рухомими археологічними предметами музейного значення, виготовленими в 19 ст. і належать до культурних цінностей.

У митній декларації чоловік не вказав, що товар є культурною цінністю. У вироку написано, що підсудний знав вартість, історичну та культурну цінності предметів старовини, процедури їх купівлі-продажу, переміщення (пересилки), у тому числі за кордон України. Обвинувачений також розумів про обмеження в переміщенні за кордон заборонених або цінних речей.

Чоловік отримав 1 рік випробувального терміну.

*Дрейдл — це чотиристороння дзиґа, якою грають під час єврейського свята Ханука. Дрейдл є єврейським варіантом дзиґи — гри, яку можна знайти в багатьох європейських культурах.