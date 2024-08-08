Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця Миргорода Олександра Заліського

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 290

Правоохоронці просять тих, у кого є інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки цієї людини, повідомити до Миргородського райвідділу поліції

Миргородський райвідділ поліції розшукує безвісно зниклого 42-річного Олександра Заліського, який мешкає у місті Миргород.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

На момент зникнення чоловік був одягнений в темно-сині шорти з блакитними вставками по швах та двома кишенями по боках, білу футболку з блакитною вставкою спереду, взутий в коричневе легке взуття.

Особливі прикмети зниклого: на передпліччі лівої руки має шрам близько 7-8 см, над лівою бровою шрам близько трьох сантиметрів. Чоловік перебуває в розшуку з 1999 року.

- Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки безвісно зниклого чоловіка, просимо повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (095)-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102, - йдеться у повідомленні.