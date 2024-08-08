Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця Миргорода Олександра Заліського

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 290

 

Правоохоронці просять тих, у кого є інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки цієї людини, повідомити до Миргородського райвідділу поліції

Миргородський райвідділ поліції розшукує безвісно зниклого 42-річного Олександра Заліського, який мешкає у місті Миргород.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

На момент зникнення чоловік був одягнений в темно-сині шорти з блакитними вставками по швах та двома кишенями по боках, білу футболку з блакитною вставкою спереду, взутий в коричневе легке взуття.  

Особливі прикмети зниклого: на передпліччі лівої руки має шрам близько 7-8 см, над лівою бровою шрам близько трьох сантиметрів. Чоловік перебуває в розшуку з 1999 року.

- Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки безвісно зниклого чоловіка, просимо повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (095)-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102, - йдеться у повідомленні.
0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розшук зниклий безвісти Миргород
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх