Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця Миргорода Олександра Заліського

Правоохоронці просять тих, у кого є інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки цієї людини, повідомити до Миргородського райвідділу поліції
Миргородський райвідділ поліції розшукує безвісно зниклого 42-річного Олександра Заліського, який мешкає у місті Миргород.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
На момент зникнення чоловік був одягнений в темно-сині шорти з блакитними вставками по швах та двома кишенями по боках, білу футболку з блакитною вставкою спереду, взутий в коричневе легке взуття.
Особливі прикмети зниклого: на передпліччі лівої руки має шрам близько 7-8 см, над лівою бровою шрам близько трьох сантиметрів. Чоловік перебуває в розшуку з 1999 року.
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