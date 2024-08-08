За викрадення немовляти директору перинатального центру оголосили догану

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 588 Коментарів: 2

Через викрадення немовляти із перинатального центру Кременчука, яке сталося 14 липня 2024-го року, керівника установи притягнули до дисциплінарної відповідальності

Директору Кременчуцького перинатального центру Радомиру Сербіну оголосили догану. Про це йдеться у відповіді кременчуцького департаменту охорони здоров’я на запит Суспільного

Також директора зобов'язали надати оцінку діям працівникам закладу та розглянути питання щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Згідно з надаю інформацією, службове розслідування проводила комісія, яку створив міський департамент охорони здоров'я. Результати перевірки передали правоохоронцям, оскільки триває розслідування кримінальної справи. Тому розголошувати інформацію щодо результатів не можуть. Окрім того, у закладі триває внутрішня службова перевірка.

Директор перинатального центру не коментує ситуацію. Але журналісти «Кременчуцького Телеграфа», відвідуючи перинатальний центр, помітили, що зараз на вході в заклад чергує працівниця, яка контролює, хто відвідує центр.

Джерела кажуть, що чергова з’явилася після того, як в перинатальному центрі стався випадок з викраденням немовля.

Ті ж самі джерела розповідають, що в жодній інструкції чи в законодавстві немає інформації про те, що медзаклад є режимним об’єктом, куди заборонений або обмежений доступ відвідувачів.

До речі, якщо колись всі пологові будинки були закритого типу, то десь у 2006 році почалася нова тенденція, з’явилися нові медпротоколи, які спочатку заохочували батьків приносити до пологових будинків свою білизну, одяг, а потім дозволили для чоловіків й близьких родичів перебування в палатах й відкрите відвідування.

Кажуть, що це допомагає в скорішій адаптації новонародженої дитини до агресивного середовища того світу, в який вона попадає після виписки з пологового будинку.

Те саме було й в Кременчуцькому перинатальному центрі. Для відвідування його закривали лише в період ковіду. Зараз доступ в медзаклад вільний.

До того ж вільний доступ й в укриття перинатального центру – під час повітряної тривоги в це укриття спускаються мешканці сусідніх будинків.

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