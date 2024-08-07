Шанс на життя для покинутого немовля: як в Кременчуці працює «Вікно життя»

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 181

За вісім місяців роботи у «Вікні життя» залишили одну дитину

У сучасному світі, де існує безліч викликів і складних життєвих обставин, «Вікно життя» стає важливим елементом соціальної підтримки. Ця ініціатива дозволяє батькам анонімно залишити новонароджену дитину в лікарні без притягнення до кримінальної відповідальності.

Можна по різному ставитися до таких «Вікон», але безумовним є той факт, що дитину, по-перше, залишають в безпечному місці, де вона забезпечена медоглядом й харчуванням, й, по-друге, вона отримує шанс на подальше майбутнє

У кременчуцькому перинатальному центрі «Вікно життя» працює з 2 січня 2024 року. Воно з’явилося після випадку у Глобиному, де 32-річна жінка викинула на смітник немовля.

Цей випадок глибоко вразив суспільство. Саме після нього керівник військової обладміністрації Філіп Пронін, який щойно очолив область, ініціював відкриття таких «Вікон» в медзакладах Полтавщини.

Перше «Вікно» облаштували в Центрі спеціалізованої педіатричної допомоги Полтавської обласної лікарні, друге — у міському перинатальному центрі у Полтаві.

Третім був кременчуцький перинатальний центр, а ще через три місяці «Вікно» відкрили у Миргороді в лікарні інтенсивного лікування.

За вісім місяців — один випадок

Про те, як працює ініціатива в Кременчуці та скільки дітей залишили у «Вікні», «Кременчуцький Телеграф» запитав у директора Кременчуцького перинатального центру II рівня, лікаря акушера-гінеколога Радомира Сербіна.

Він розповів, що за вісім місяців роботи «Вікна» був лише один випадок залишення в ньому дитини.

У липні жінка, яка була пацієнткою перинатального центру, народила здорового хлопчика, але через кілька днів після виписки принесла дитину у «Вікно», залишивши всі виписки, документи на дитину, записку про стан здоров’я немовля й сподівання, що у хлопчика будуть гарні батьки.

Працівники перинатального центру кажуть, що під час перебування жінки у відділенні, навіть натяку не було на те, що вона хоче залишити дитину. При цьому припускають, що поки породілля перебувала у відділенні, бачила роботу соцпрацівників, психологів з жінками, які приймали рішення про відмову від своїх новонароджених дітей.

«Скоріш за все, вона хотіла обмежити спілкування з фахівцями, зберегти свій психологічний стан, анонімність, тому й приховувала свої думки, а після скористалася „Вікном життя“. Кожен сам приймає рішення, навіть такі складні. Для нас, медиків, головне, що дитина — в безпеці й здорова», — розповіли в перинатальному центрі.

Про відкриття «Вікна» повідомляє сигналізація

Сам принцип роботи «Вікна» передбачає анонімність. Воно розташоване в стороні від центрального входу у пологовий. Жодної відеокамери тут немає. До того ж в приміщенні немає чергових — про те, що вікно відкрили, медиків повідомляє сигналізація.

— При відкритті віконця спрацьовує дзвінок та сигналізація, яка розташована всередині приміщення в реанімації й виведена на телефони кільком керівникам. Після спрацьовування, медики спускаються й забирають дитину. Тож у матері, яка з особистих причин вирішила залишити немовля, буде час для того, щоб покинути територію закладу, — розповідає головний лікар.

Радомир Сербін каже, що кілька разів вікно намагалися відкрити невідомі, скоріш за все бездомні особи, але потрапити всередину приміщення з вулиці неможливо, тому спроби були марні.

З вулиці «Вікно життя» — це невелике віконце з підвіконням та матрацом, який підігрівається й зберігає постійну температуру 37 градусів.

Всередині — це невелике приміщення, розташоване в укритті перинатального центру. Тут є все обладнання для первинного огляду, ваги, одяг, спеціальна переноска для транспортування немовля у відділення реанімації.

Тож дитині відразу забезпечується догляд.

— Наші співробітники ідуть, дивляться, що дійсно є дитинка, забирають її, потім фахівці оглядають немовля. Якщо дитина потребує лікування, воно надається в повному обсязі, якщо дитина здорова, тоді вона просто знаходиться у відділенні й отримує догляд, — розповідає головний лікар.

Керівник перинатального центру каже, що дитина перебуває в їх закладі протягом місяця, поки оформлюються всі необхідні документи.

— Протягом цього часу дитина забезпечена всім необхідним. Завдяки благодійній підтримці в нас є в достатній кількості харчування для малюків, медикаменти, одяг, памперси, — підкреслює Радомир Анатолійович.

Після того, як всі документи оформлені, дитину передають в дитячу лікарню й вже звідти у будинок малюка або на усиновлення.

До речі, медики не займаються встановленням особи батьків, це справа інших служб. Про відкриття «Вікна» вони відразу повідомляють поліцію й соціальні служби, які документально оформлюють випадок.

Нагадаємо, «Вікна життя» в жодному разі не закликають батьків відмовлятися від своїх дітей, головна мета їхньої появи — врятувати життя і зберегти здоров’я немовлят.

Коментуючи липневий випадок у Кременчуці, начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін підкреслив, що «Вікно життя» врятувало життя немовляти в Кременчуці.

При цьому статистика показує, що зараз збільшилася кількість відказників. Протягом останніх десяти років кількість дітей, яких матері залишали у відділенні, не перевищувала трьох-чотирьох за рік. Зараз, за пів року вже зафіксовано три випадки.