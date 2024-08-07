У Полтаві на залізничній колії знайшли мертвого чоловіка — полція

Сьогодні, 7 серпня, близько 13.45 у Полтаві на залізничній колії поблизу одного з вокзалів знайшли тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, про мертву людину на коліях сповістив диспетчер залізничного вокзалу. Померлим виявився 58-річний місцевий мешканець.
Як повідомив судово-медичний експерт, на тілі чоловіка відсутні ознаки насильницької смерті чи травмування потягом. Встановлювати причини смерті буде експертиза.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлює поліція.
Нагадаємо, днями на узбіччі ґрунтової дороги на Полтавщині знайшли тіло жінки: правоохоронці підозрюють умисне вбивство.
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