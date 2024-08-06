На узбіччі ґрунтової дороги на Полтавщині знайшли тіло жінки – підозрюють умисне вбивство

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Поліція встановлює обставини смерті та розпочала кримінальне провадження за статтею ККУ «умисне вбивство»

Сьогодні, 6 серпня, на узбіччі ґрунтової дороги біля села Бричківка Полтавської громади мешканець села знайшов тіло жінки. Він повідомив про це чергового відділу №2 Полтавського районного управління поліції близько 7.30. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

У ході проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що загиблою є 41-річна місцева мешканка. Тіло жінки було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлює слідство.