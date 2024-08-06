«На щиті» повертається військовий зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Володимир Позовний

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 257

3-го серпня на російсько-українській війні загинув солдат 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Володимира Позовного. Група, у якій був Володимир, потрапила під скид боєприпасу у Донецькій області, й наш військовослужбовець отримав поранення. Володимир тривалий час проходив лікування, проте 3-го серпня його серце зупинилося. Про це повідомляє пресслужба військової частини.

Володимир Анатолійович Позовний народився 15 травня 1986 року в Онуфріївці Кіровоградської області. З дитинства захоплювався кіньми, мав своїх лошат та працював на конюшні. Згодом працював на тютюновій фабриці у Кременчуці.

Володимир відзначався загостреним відчуттям справедливості, тому не зміг стояти осторонь, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, тому долучився до лав 107 реабр, де був водієм відділення. Побратими згадують, що Володимир був веселої вдачі та завжди приходив на допомогу.

Друг дитинства Володимир Калантаєвський розповів «Телеграфу», що у Володимира було троє дітей, яких він дуже любив.

З дитинства Володимир захоплювався кіньми, мав своїх лошат та працював на конюшні. У нього були «золоті руки» й навіть робив ремонти з нуля під ключ.

— Ми обов’язково за тебе помстимося. Ти назавжди залишишся у наших серцях. Ми тебе ніколи не забудемо, — написав Володимир у себе на сторінці.

Прощання з військовослужбовцем Володимиром Позовним відбудеться в Онуфріївці Кіровоградської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким захисника України Володимира Позовного.