Через вибух боєприпасів на Полтавщині загинув військовий, є поранені і зниклий безвісти: ДБР розслідує справу

Державне бюро розслідування вивчає справу з детонацією боєприпасів, що сталась на території одного із військових підрозділів у Котелевській громаді. Відомо, що внаслідок інциденту загинув водій-електрик роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Головний сержант взводу дистанційного мінування й технік роти отримали поранення, а оператор роти зник безвісти. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави.
Вказано, що детонація відбулась внаслідок загоряння приміщення. Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону подала клопотання, у якому просила накласти арешт на знайдений телефон загиблого, ймовірно, для подальшого вивчення речового доказу.
23 липня, близько 20.40, у селищі Котельва на Полтавщині здетонували боєприпаси, що знаходилися на території одного із військових підрозділів. Про це повідомила голова Котелевської громади Тетяна Корост.
За попередньою інформацією, внаслідок детонації виникла пожежа — загорілася розташована поруч господарська будівля. Руйнувань зазнали також і житлові будинки, розташовані на прилеглій території.
Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін розповів, що через масштаби пожежі довелося евакуйовувати людей із сусідніх будинків. Тоді стверджувалось, що постраждалих внаслідок вибуху не було.
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