Через вибух боєприпасів на Полтавщині загинув військовий, є поранені і зниклий безвісти: ДБР розслідує справу

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 243

Державне бюро розслідування вивчає справу з детонацією боєприпасів, що сталась на території одного із військових підрозділів у Котелевській громаді. Відомо, що внаслідок інциденту загинув водій-електрик роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Головний сержант взводу дистанційного мінування й технік роти отримали поранення, а оператор роти зник безвісти. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави.

Вказано, що детонація відбулась внаслідок загоряння приміщення. Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону подала клопотання, у якому просила накласти арешт на знайдений телефон загиблого, ймовірно, для подальшого вивчення речового доказу.

Що відомо про вибух боєприпасів у Котелевській громаді

23 липня, близько 20.40, у селищі Котельва на Полтавщині здетонували боєприпаси, що знаходилися на території одного із військових підрозділів. Про це повідомила голова Котелевської громади Тетяна Корост.

За попередньою інформацією, внаслідок детонації виникла пожежа — загорілася розташована поруч господарська будівля. Руйнувань зазнали також і житлові будинки, розташовані на прилеглій території.

Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін розповів, що через масштаби пожежі довелося евакуйовувати людей із сусідніх будинків. Тоді стверджувалось, що постраждалих внаслідок вибуху не було.