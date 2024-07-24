У Котельві на Полтавщині здетонували боєприпаси: сталося руйнування житлових будинків

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Учора, 23 липня, близько 20.40 у селищі Котельва на Полтавщині здетонували боєприпаси, що знаходилися на території одного із військових підрозділів. Про це повідомляє голова Котелевської громади Тетяна Корост.

За попередньою інформацією, внаслідок детонації виникла пожежа — загорілася розташована поруч господарська будівля. Руйнувань зазнали також і житлові будинки, розташовані на прилеглій території.