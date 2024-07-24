У Котельві на Полтавщині здетонували боєприпаси: сталося руйнування житлових будинків

Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань та кількість постраждалих
*фото ілюстративне
Учора, 23 липня, близько 20.40 у селищі Котельва на Полтавщині здетонували боєприпаси, що знаходилися на території одного із військових підрозділів. Про це повідомляє голова Котелевської громади Тетяна Корост.
За попередньою інформацією, внаслідок детонації виникла пожежа — загорілася розташована поруч господарська будівля. Руйнувань зазнали також і житлові будинки, розташовані на прилеглій території.
Наразі масштаби руйнувань споруди та пошкодженого довкілля уточнюються. Уточнюють також інформацію щодо кількості постраждалих мешканців громади.
Наслідки події ліквідовують рятувальники, військові та правоохоронці. Котелевська громада утворила штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та затвердила план дій. Наразі триває розслідування.
— Просимо всіх зберігати спокій, не поширювати світлини та відео з місця події. Постраждалим для фіксації факту пошкодженого майна, отримання компенсації з державного та місцевого бюджетів на відновлення житла необхідно звертатися до ЦНАПу (с-ще Котельва, вул. Полтавський шлях, 224, 0535021335), — пише Тетяна Корост.
Наразі більше немає інформації про подію від правоохоронців, рятувальників та керівництва області.
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