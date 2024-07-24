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«Постраждалих немає», — голова ПОВА про детонацію боєприпасів у Котельві

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 528

 

Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення обставин ситуації

*фото ілюстративне

На подію у Котелевській громаді відреагував очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. У своєму телеграм-каналі він заявив, що постраждалих немає, а правоохоронці встановлюють усі обставини ситуації, що склалася.

У Котельві на Полтавщині здетонували боєприпаси: сталося руйнування житлових будинків

За словами Проніна, у складському приміщенні виникла пожежа, далі почали лунати вибухи. Деталей події голова ОВА не озвучив з огляду безпеки, проте повідомив, що наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити причину виникнення такої ситуації.

Постраждалих серед населення немає. Людям, чиї будинки пошкоджені, буде надана допомога. Відпрацьовуємо це питання разом із громадою.

Пронін також додав, що через масштаби пожежі довелося евакуйовувати людей із сусідніх будинків. Пожежу рятувальники загасили, але руйнувань цивільної інфраструктури уникнути не вдалося.

Нагадаємо, голова Котелевської громади Тетяна Корост заявила, що учора, 23 липня, близько 20.25 у громаді відбулася детонація боєприпасів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: боєприпаси детонація руйнування
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